İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl bölgesinde, bir araca düzenlenen İsrail hava saldırısında iki Lübnanlının hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, "İsrail düşmanı, Bint Cubeyl bölgesinde yer alan Hırbet Silm ile Cumeycime beldeleri arasındaki Ayn el-Mizrab yolunda bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığından da "Düşman İsrail'in Safad el-Battih-Cumeycime yolunda bir araca düzenlediği hava saldırısı, iki vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açtı." açıklamasının yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Bint Cubeyl bölgesine bağlı Cumeycime beldesinde bir Hizbullah mensubunu hedef aldığını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, "Bir süre önce Lübnan'ın güneyindeki Cumeycime bölgesinde bir Hizbullah mensubuna saldırı düzenlendiği" belirtilirken, saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail ordusunun iddialarına ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde İsrail basınında, İsrail ordusunun, Lübnan hükümeti ve ordusunun 2025 yılı sonuna kadar "silahsızlandırma" yönündeki taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Hizbullah mevzilerine yönelik "geniş çaplı bir saldırı" başlatmaya hazırlandığına dair haberler yer alıyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.???????