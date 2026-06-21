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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği İHA saldırısında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişi yaralandı. Ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana can kaybı 1021'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Han Yunus'un batısında bir düğün salonu yakınlarındaki Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda bir genç ve bir kız çocuğu hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1021 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 249 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 73 bin 32'ye, yaralı sayısı 173 bin 357'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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