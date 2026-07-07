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İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği İHA saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu alana İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölen Filistinli sayısı 1072'ye yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'e ait İHA, Han Yunus'un Cevret el-Akkad bölgesinde sivillerin bulunduğu alanı hedef aldı.

Saldırıda Vahid Ebu Salim isimli Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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