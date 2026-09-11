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İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda Kassam Tugayları komutanlarından biri hayatını kaybetti

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda, Han Yunus Tugayı Komutanı Muhammed Abdüsselam el-Yazuri'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda, Han Yunus Tugayı Komutanı Muhammed Abdüsselam el-Yazuri'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Heysem olarak da bilinen Yazuri'nin Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi üyesi ve Han Yunus Tugayı Komutanı olduğu belirtildi.

Yazuri'nin dün akşam suikast sonucu hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, komutanın, askeri kariyeri boyunca Han Yunus Tugayı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Yazuri'nin daha önce Han Yunus Tugay İstihbarat Biriminin başkanlığı görevlerini yürüttüğü, ayrıca "Aksa Tufanı operasyonunun planlanmasında önemli rol oynadığı" dile getirildi.

İsrail ordusu da bugün yaptığı açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen saldırıda Yazuri'nin yanı sıra iki Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı da İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin bulunduğu bir topluluğu hedef aldığını, saldırıda aralarında Yazuri'nin de bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail, saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1359 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 571 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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