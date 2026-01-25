Haberler

Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu 1 Filistinliyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Saldırılar, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ihlali olarak kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes İsrail saldırılarıyla ihlal edildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mahmud Kasım isimli bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, bölgedeki İsrail güçlerinin, ateşkese göre Filistinliler için güvenli olduğu belirtilen bölgelerdeki evleri ve çadırları yoğun ateş altına aldığını belirtti.

Gazze'nin El-Vahde Caddesi'nde bulunan ve içerisinde basın ofislerinin de yer aldığı bir binanın üzerindeki iletişim kulesine İsrail ait bir silahlı insansız hava aracının saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırı sırasında bina yakınındaki bulunan ve yoldan geçen 4 Filistinlinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten sonra iki yıl süren soykırım boyunca Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını kesmek ve basın faaliyetlerini engellemek amacıyla iletişim ağlarını sistematik olarak hedef almıştı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarını 484 Filistinli hayatını kaybetti, 1321 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 657 Filistinli hayatını kaybetti ve 171 bin 399 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'nin altyapısının yüzde 90'ını yok ettiğini açıklarken, Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı