Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Demokrasi Parkı'nda toplanan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İmam Hatip öğrencisi Salih Akkuş, Gazze'deki zulme karşı tek millet ve tek ümmet olmaları gerektiğini söyledi.

Gazze'de yaşanan dramın dünyaya duyurulması gerektiğini ifade eden Akkuş, "Bizler, Adıyaman'da bir araya gelerek, bu sesi yükseltiyor ve Gazze'deki acıyı dünyaya duyuruyoruz. Nehirden denize özgür oluncaya dek, Gazze halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Siyonistler, Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 33 binin üzerinde Gazzeli kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan sivil halkı şehit etmiştir. 75 binden fazla da yaralı kardeşimiz var." diye konuştu.

Kalabalık grup, açıklamanın ardından dağıldı.