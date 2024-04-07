Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Demokrasi Parkı'nda toplanan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İmam Hatip öğrencisi Salih Akkuş, Gazze'deki zulme karşı tek millet ve tek ümmet olmaları gerektiğini söyledi.

Gazze'de yaşanan dramın dünyaya duyurulması gerektiğini ifade eden Akkuş, "Bizler, Adıyaman'da bir araya gelerek, bu sesi yükseltiyor ve Gazze'deki acıyı dünyaya duyuruyoruz. Nehirden denize özgür oluncaya dek, Gazze halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Siyonistler, Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 33 binin üzerinde Gazzeli kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan sivil halkı şehit etmiştir. 75 binden fazla da yaralı kardeşimiz var." diye konuştu.

Kalabalık grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Salih Akkuş Adıyaman Filistin İsrail Gazze Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
title