İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırılarında En Az Dört Kişinin Öldüğü Bildirildi

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesi ve Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırılarında bugün en az dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin devlet medyası, Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki El-Nazzaz Caddesi'ni hedef alan bugünkü İsrail hava saldırısında üç kişinin öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını bildirdi. Filistin medyasında yer alan haberde, El-Zeytun Mahallesi'ndeki Şehitler Kliniği'nin çevresinin de İsrail tarafından bombalandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan El Kassam Camii'sine düzenlediği hava saldırısında ise bir kişi ölürken, yaralananların da olduğu aktarıldı.