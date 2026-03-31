İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bölgede ABD/İsrail-İran savaşının devam ettiği, Lübnan cephesinde de saldırıların sürdüğü bir ortamda İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına da devam ediyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısındaki El-Faluca bölgesinde sivillerin toplandığı bir noktayı hedef aldı.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Daha önce de Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen İHA saldırısında 3, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda 1, El-Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Salahaddin Caddesi'nde de 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 6 Filistinli de yaralanmıştı.

Böylelikle dün gün boyu düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadelerine göre İsrail ordusu, Sarı Hat'tın doğusundaki binalar ile tesislerde de yıkım faaliyetlerine devam etti.