İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 32 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'ne yönelik sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda en az 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarının aktardığına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine insansız hava aracı (İHA) ve savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Cibaliya'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu Nakab ve Rafii okulları savaş uçaklarıyla hedef alındı.

Beyt Lahiya ilindeki Atatıra bölgesinin topçu atışlarıyla hedef alındığı saldırıda bir yaşlı ve bir çocuk yaralandı.

Şucaiyye mahallesi, top atışlarıyla vuruldu, 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak anılan bölgede ise bir yardım dağıtım noktası çevresinde yardım almak için bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kurduğu çadırları hedef alan İsrail'e ait İHA saldırısında ikisi çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Refah kentinde ise bir yardım merkezi çevresinde toplanan sivillere ateş açan İsrail askerleri, 10 Filistinliyi öldürdü, en az 70 kişiyi yaraladı.

Han Yunus'un doğusundaki Muin bölgesinde ise iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Daha önceki bir saldırıda yaralanan küçük kız çocuğu Dima Ebu Musa da bu sabah hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ile Gazze kentinin doğusunda bazı ev ve tesisleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam ediyor.

Sağlık sistemi alarm veriyor

Öte yandan ilgili kaynaklara göre Gazze'deki sağlık hizmetleri alarm veriyor.

Kaynaklar, hastanelerdeki yakıt stoklarının yalnızca iki gün daha yeteceğini, çok sayıda yaralının ise güneydeki sağlık merkezlerine ulaşmakta zorluk çektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) dün, Gazze'de açlık çeken sivillerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri yardım dağıtım merkezlerinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.

Açıklamada, Gazze'deki mevcut yardım dağıtım modelinin "etkisiz" olduğu ve "insanları ölüme çağırmak" anlamına geldiği vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 880 kişi hayatını kaybetti, 126 bin 227 kişi yaralandı.