Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 8 artarak 71 bin 803'e yükseldi

Güncelleme:
Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda can kaybı 71 bin 803'e çıktı. Son 48 saatte 8 ölü ve 19 yaralının hastanelere getirildiği bildirildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 2 günde 8 artarak 71 bin 803'e çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 19 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 529 kişinin öldürüldüğü, 1462 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 71 bin 803'e, yaralı sayısının da 171 bin 570'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel
