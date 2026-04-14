İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Gün içinde daha önce gerçekleştirilen saldırılarda da 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, gün içerisinde Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını İHA ile bombaladığı saldırıda biri çocuk 4 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Cibaliya Beled bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı Halave Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki Adem Halave hayatını kaybetmişti.

İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk 8'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 757 kişi öldü, 2 bin 111 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
