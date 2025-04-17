İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 17 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları büyük yıkıma neden oldu. Kamp genelindeki konutların çoğu yıkılırken, ayakta kalanlar ise içinde yaşanılamaz hale geldi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze genelinde düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybederken, 89 kişi de yaralandı.