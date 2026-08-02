İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde evleri hedef alan saldırılarında 2'si çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin basınında çıkan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir konutu hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinin batısında İsrail savaş uçaklarının es-Susi binasında bir evi bombalaması sonucu Filistinli bir çocuk ile anne ve babası yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde el-Hams ailesine ait bir evi bombaladı.

İsrail saldırısında 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İsrail ordusu tarafından gece boyunca havadan, denizden ve karadan saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının ise 174 bin 162'ye yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA