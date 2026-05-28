İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesi ile 39 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 922 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 786 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 819'a, yaralı sayısının da 172 bin 894'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.