İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 63 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 35'i insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da sivilleri hedef alan saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin kuzeyinde yer alan et-Tevvam bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 8 yardım görevlisi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun Filistinli sivillerin toplandığı iki bölgeyi hedef alması sonucu 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinin güneyinde bulunan Hakr bölgesine saldırı düzenleyen İsrail ordusu, aynı aileden anne, baba ve kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlilere açılan ateşte biri kadın 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.