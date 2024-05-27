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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli polis öldü

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İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli polis hayatını kaybetti. İsrail'in polis memurlarını hedef almasının sistemi çökertmeyi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin toplumunda kaos çıkartmayı hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensuplarını hedef alan saldırıların durdurulması için müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli polis hayatını kaybetti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, En-Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinli vatandaşlara destek görevini yerine getiren 3 Filistinli polisin İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in polis memurlarını hedef almasının sistemi çökertmeyi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin toplumunda kaos çıkartmayı hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensuplarını hedef alan saldırıların durdurulması için müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 50 Filistinli öldürüldü, 81 bin 26 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 286'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 635 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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