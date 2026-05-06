İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail saldırısında Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alan hedef alındı.

İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Keşku ailesinden 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivil bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetmiş ve 17 kişi de yaralanmıştı.