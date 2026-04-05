İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA), Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir grup güvenlik görevlisini hedef aldığını söyledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre de düzenlenen söz konusu saldırı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, Gazze'nin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi ile batısındaki Şifa Hastanesine getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 715 kişinin yaşamını yitirdiği, 1968 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 29, yaralı sayısının ise 172 bin 68 olduğu kaydedildi.