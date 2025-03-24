İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 21 Filistinli Öldü

- İsrail, gece boyunca Gazze'yi vurdu: 21 ölü

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin genelinde gece boyunca düzenlediği bombardımanda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin dört bir yanında yoğun saldırılar düzenliyor. Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun bölge genelinde gece boyunca düzenlediği saldırılarda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylelikle, İsrail'in saldırılarının yeniden başladığı geçtiğimiz hafta Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 700'e ulaştı.

"Allah bize yeter, O, işlerin en iyi düzenleyicisidir"

İsrail'in gece düzenlediği bombardımanına hedef olan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Gazze şehrinin Şucaiye mahallesinde oğlunu kaybeden Ibtisam al-Saifi, saldırının yerel saatle 03.30'da sıralarında meydana geldiğini belirtti. Ibtisam al-Saifi, "Gece namazını kılıyordum. Üzerime ağır bir şey düştüğünü hissettim. O anda büyük oğlum Sameh'i kurtarmak için bağırmaya başladım, ama duman ve toz yüzünden beni göremedi" dedi.

Diğer oğlunun kendisine kurtardığını söyleyen al-Saifi, "O anda, torunum üst kattaki odadan 'Babamı ve annemi kurtarın!' diye bağırıyordu. Komşular ve diğer aile üyeleri, oğlumu aramaya gittiler. Onu enkazın altında, eşini ise patlamanın gücüyle ikinci kattan sokağa düşmüş halde ölü bulduk" ifadelerini kullandı.

İsrail'e tepki gösteren Ibtisam al-Saifi, "Allah bize yeter, O, işlerin en iyi düzenleyicisidir. Allah'tan, İsrail'e ve onu destekleyenlere karşı intikam almasını diliyorum. Evlerimiz, İsrail'in bölgeyi bombalaması nedeniyle neredeyse tamamen yıkılmıştı, ancak bir kısmını yeniden inşa edip enkazın arasında oturmayı başardık. Bugün ise, tamamen yıkıldılar" şeklinde konuştu.

"Aileler, enkazlar arasında sıkışıp kalmış durumda"

Hamas, gece boyunca süren saldırılarda çok sayıda üyesinin öldüğünü belirtirken, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonun esirler serbest bırakılıncaya dek süreceğini aktardı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas sivil kıyafetlerle, sivil evlerden ve sivillerin arkasından savaşırsa, bu sivilleri tehlikeye atar ve korkunç bir bedel ödemelerine yol açar. Bu yüzden Gazze halkını savaş bölgelerinden tahliye olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hamas ise sivil halkı ve mülkleri askeri amaçlar için kullandığı suçlamalarını reddederek, "Mahalleyle olan iletişim tamamen kesildi ve insanların durumu bilinmiyor. Aileler, su, yemek ve ilaç olmadan, sağlık hizmetlerinin tamamen çökmüş olduğu bir ortamda enkazlar arasında sıkışıp kalmış durumda" açıklamasını yaptı.