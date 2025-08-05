İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9'u insani yardım bekleyen olmak üzere 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırılar Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey kesimlerindeki yerinden edilmiş kişilere ait çadırları, evleri ve insani yardım bekleyen kalabalıkları hedef aldı.

Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde yardım bekleyen kalabalığa yönelik bombardımanda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Atyaf kampında yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi öldü.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na bağlı Ebu Mualla bölgesine düzenlenen topçu saldırısında biri kadın olmak üzere 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un güneyindeki Tina Caddesi'nde yardım dağıtım alanında açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirirken, yardım bekleyen birçok kişi de yaralandı.

Gazze kentinde düzenlenen iki hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde iki evi hedef alan saldırılarda ise yaralılar olduğu bildirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısında sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan İsrail bombardımanında 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 519 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 630 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1568'e, yaralıların sayısı da 11 bin 230'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.