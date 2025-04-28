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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlenen Saldırılarda 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlenen Saldırılarda 43 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı hava saldırılarında en az 43 Filistinlinin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

GAZZE, 28 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 43 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında yer alan Hamad kenti yakınlarında yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırı vurması sonucu aralarında 3 çocuk ve bir kadının da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Basal, Gazze'nin iç kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki İsrail hava saldırısındaysa 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Sözcü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat ve Bureyc mülteci kamplarının girişi yakınlarındaki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda kasabasında çocukların bulunduğu bir noktaya insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda en az 4 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail uçaklarının Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah mahallesinde toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu ise 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Basal, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye, Zeytun ve Tuffah mahallelerindeki bazı evlere düzenlediği hava ve topçu saldırılarındaysa en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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