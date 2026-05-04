İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, pek çok kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bağlı Atatıra bölgesinde Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 42 yaşındaki Musa Salim Fethi el-Ebyad yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda da Filistinli Enes Hamed hayatını kaybetti, pek çok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki 10. Cadde'ye düzenlenen İHA saldırısında da 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri ise Gazze Şeridi'nin doğusundaki çeşitli noktalara art arda atışlar gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu kesimlerinde bulunan bölgelere yoğun ateş açıldı.

Ayrıca İsrail İHA'larının Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.