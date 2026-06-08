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Görgü Tanıkları: İsrail İha'ları Gazze'de Sivil Aracı Hedef Aldı: 4 Ölü, 5 Yaralı

Görgü Tanıkları: İsrail İha'ları Gazze'de Sivil Aracı Hedef Aldı: 4 Ölü, 5 Yaralı
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İsrail'in Gazze'nin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 1 kadın dahil 4 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı. Han Yunus'taki bir polis noktasına düzenlenen saldırıda ise 5 kişi daha hayatını kaybetti. Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 72.961'e yükseldi.

GAZZE, 8 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze'nin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında aralarında 1 kadının da bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının sivil bir aracı en az bir füzeyle hedef aldığını söyledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi kaynakları, saldırının ardından biri kadın 4 kişinin cenazesi ile 5 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

Sağlık kaynaklarına göre, pazar günü erken saatlerde de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde Hamas'a ait bir polis noktasına düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu henüz saldırılara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içinde bölge hastanelerine 10 kişinin cansız bedeni ile 36 yaralı getirildi.

Yetkililer, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana en az 961 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam can kaybının 72.961'e, yaralı sayısının ise 173.012'ye yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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