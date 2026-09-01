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Ateşkese rağmen Gazze'de 5 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Deyr el-Belah kentine saldırdı; biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti. Bugünkü saldırılarda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 23'e yükseldi. Ateşkes başlangıcından bu yana ölü sayısı 1326'ya ulaştı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Deyr el-Belah kentinin doğu bölgelerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli çocuk İsra el-Hasi hayatını kaybetti.

Kentte ayrıca 73 yaşındaki Talal İsmail Mahmud Ziyare, sabah saatlerinde El-Meşaile bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen bugün Gazze kentinin batısına düzenlediği 10'dan fazla hava saldırısında, biri kadın, ikisi çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği hava saldırıları, topçu atışları ve silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, 23'ten fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması" çağrısına rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1326 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 398 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında ise toplam can kaybının 73 bin 462'ye, yaralı sayısının 174 bin 509'a ulaştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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