İsrail'in Gazze kentinde düğün töreni sırasında öldürdüğü 6 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in dün akşam ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu düğün töreni sırasında hedef alması sonucu hayatını kaybeden aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nde, Filistinli kurbanların aileleri için ağır ve acı dolu anlar yaşandı.

Yakınları, hayatını kaybeden sevdiklerinin naaşlarına veda etti; ardından cenazeler toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü.

İsrail bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli Atıf Nedr'in oğlu Muhammed Nedr, babasına veda anında naaşının önünde yere çöktü.

"Beni bırakın, biraz yanına oturayım, onun yanında kalmak istiyorum." diyen Nedr, babasının naaşını kucaklayarak, öptü.

İsrail dün akşam Gazze kentinin doğusunda yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu düğün töreni sırasında hedef almış, saldırıda çoğu çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Sağlık yetkilileri dün AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin barınak olarak kullandığı "Gazze Şehitleri" okulunu hedef aldığı topçu saldırısında hayatını kaybeden 1'i kadın 6 Filistinlinin cenazesi ile 3'ü ağır 5 yaralının Gazze şehrinin merkezindeki Baptist Hastanesine getirildiğini söylemişti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir tankın mahalleye girerek barınma merkezi olarak kullanılan okula yaklaştıktan sonra ateş açması sonucunda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade etmişti.

Saldırının, barınma merkezinde düzenlenen düğün töreni sırasında yapıldığını kaydeden görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını 2 saatten fazla engellediğini ve bunun da durumu daha fazla kötüleştirdiğini dile getirmişti.

İsrail ordusu da ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği ve 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda sivilleri hedef aldığını kabul etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 395'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1088 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.