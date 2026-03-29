Haberler

İsrail, 5 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı.

Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alınarak Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

ICRC Sözcüsü Emani Nauk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin serbest bırakılan 5 esirin sınır kapısından hastaneye ulaştırılmasını sağladığını ve aileleriyle yeniden bir araya gelmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Nauk, Kızılhaç'ın Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara erişemediğini belirterek, tutukluların durumlarının incelenmesine ve aileleriyle iletişim kurmalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Serbest bırakılan Filistinli esirler ise İsrail hapishanelerinde ağır insani şartlar altında kaldıklarını ve kendilerine kasıtlı işkenceler yapıldığını anlattı.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olduğunu bildirmişti.

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistinli kurumların 5 Şubat itibarıyla paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten