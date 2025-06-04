İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki bir okuldaki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 18 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki sağlık kaynakları, hastanelere çok sayıda yaralının kaldırıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir okulun bahçesindeki çadıra düzenlediği saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı, Han Yunus'un güneyindeki Hannavi Okulu'nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgedeki sağlık kaynakları, saldırı sonrası çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail tanklarının Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde sivillere ait evlere ateş açtığı, Gazze kentinin kuzeydoğu bölgelerinin de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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