İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 9 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir okula 24 saat içinde ikinci kez hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Son günlerdeki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44'e ulaştı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir okula 24 saat içinde düzenlediği ikinci saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu 24 saat içinde ikinci kez vurdu.
Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada, Bureyc Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya bağlı okulu hedef alan saldırıda çoğu çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine dün sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.