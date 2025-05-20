İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 37 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 37 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 37 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda en az 37 kişi yaşamını yitirirken, ölü sayısı 53 bin 339'a ulaştı. Saldırılarda çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

- İsrail'den Gazze'de yeni katliamlar: En az 37 kişi daha hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 37 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni yine kana buladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Deir-el Balah şehrindeki bir evi bombalaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Nuseirat Mülteci Kampı'ndaki bir benzin istasyonunu hedef alan İsrail saldırısında ise 15 kişi öldü. İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Musa Bin Nusayr Okulu'nu vurduğu, bu saldırıda da en az 10 can kaybı yaşandığı bildirildi. Saldırılarda ölenlerin arasında çocukların da olduğu aktarıldı. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

Gazze'de ölü sayısı en az 53 bin 339'a ulaşmıştı

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, son olarak bölgeye geniş çaplı kara harekatı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53 bin 339'a ulaştığı bildirilmişti. Yaralı sayısının ise 121 bin 34'e yükseldiği aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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