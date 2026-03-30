İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 Filistinliyi öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaraladı. Saldırı sivilleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1'i de ağır yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Zeytun Mahallesi'ndeki Askule kavşağı yakınında siviller hedef alındı.

El-Ehli Baptist Hastanesindeki kaynaklar, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi çevresinde bazı bina ve tesisleri havaya uçurduğunu, topçu birliklerinin de Deyr el-Belah ile Han Yunus'un doğu kesimlerini vurduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
