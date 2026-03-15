İsrail, Gazze Şeridi'nde Polis Kontrol Noktasını Vurdu: 2 Ölü

GAZZE, 15 Mart (Xinhua) -- İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir polis kontrol noktasını hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, ambulans ekiplerinin cumartesi günü saldırıda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesini hastaneye getirdiğini bildirdi.

Filistinli güvenlik kaynakları ise Xinhua'ya verdikleri bilgide, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Han Yunus'un kuzeyindeki el-Emel Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasına en az bir füze fırlattığını, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan Filistinli güvenlik kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ettiğini aktardı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında, Hamas ile İsrail arasında Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana düzenlenen saldırı ve bombardımanlar sonucu 658 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1.754 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan süreçten bu yana toplam can kaybının 72.234'e, yaralı sayısının ise 171.852'ye yükseldiği ifade edildi.

