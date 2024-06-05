İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Görgü tanıkları, birçok yaralıyı hastaneye getiren sağlık ve sivil savunma ekiplerinin İsrail saldırısının hedefi olan evde kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

SABAH SAATLERİNDE DE SALDIRMIŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in dün yaptığı saldırıyla ilgili yazılı açıklamasında El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlenen saldırılarda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail saldırıları sırasında Bureyc Kampı'ndan yüzlerce kişinin daha güvenli olacağı ümidiyle yakındaki Deyr el-Belah kentine geçmek üzere göç ettiğini aktarmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.