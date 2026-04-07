Haberler

İsrail, Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi: En Az 11 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 11 Filistinliyi öldürdü. Olay sırasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı.

GAZZE, 7 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda en az 11 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, kampın doğusunda Hamas güvenlik güçleri ile İsrail'le işbirliği yaptığı öne sürülen kişiler arasında silahlı çatışmalar çıktığını, İsrail'e ait insansız hava araçlarının ise olay sırasında ateş açtığını ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Filistinli sağlık yetkilileri ise en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. Yaralıların Deyr el-Belah'taki El-Aksa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

