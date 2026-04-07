İsrail, Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi: En Az 11 Ölü

GAZZE, 7 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda en az 11 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, kampın doğusunda Hamas güvenlik güçleri ile İsrail'le işbirliği yaptığı öne sürülen kişiler arasında silahlı çatışmalar çıktığını, İsrail'e ait insansız hava araçlarının ise olay sırasında ateş açtığını ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Filistinli sağlık yetkilileri ise en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. Yaralıların Deyr el-Belah'taki El-Aksa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

