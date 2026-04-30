Haberler

İsrail'in, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınına düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaralandı

İsrail'in, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınına düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırısında 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırısında 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi civarındaki Filistinlilere SİHA ile saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, kentin en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Aksa Şehitleri Hastanesinin çevresini hedef alan hava saldırıları nedeniyle bölgede büyük panik yaşandığı aktarıldı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 72 bin 599 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 7 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 823 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 308 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 763 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 599'a, yaralı sayısının ise 172 bin 411'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
