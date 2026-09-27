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İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'te bombaladığı evin enkazından 28 Filistinlinin naaş kalıntıları çıkarıldı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan bir evin enkazından 28 Filistinlinin naaşına ait kalıntılara ulaşıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar sonucu yıkılan bir evin enkazından 28 Filistinlinin naaşına ait kalıntılara ulaşıldığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze kentindeki ed-Derec Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan bir evin enkazında çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, Filistinli Ebu Nume ailesine ait evin enkazında 28 sivilin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabirinin Ebu Nume ailesine yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Gazze kentindeki Derec Mahallesi'ndeki ev Ekim 2023'te bombalandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün de İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazında 17 gün devam eden çalışmalar sonucu 101 Filistinlinin naaş kalıntılarına ulaşıldığı bildirilmişti.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 19 Temmuz'da başlattığı "Şehitlerin Cenazelerini Kurtarma" projesinin ikinci aşamasında Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimi ile Gazze kentindeki 147 yıkılmış binanın enkazında çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Yaklaşık 800 saatlik çalışmayı kapsayan bu aşamada, enkaz altında bulunduğu tahmin edilen 1072 kişinin cenazesine ulaşılması hedefleniyor.

Projenin Kasım 2025'in sonunda başlayan ilk aşamasında ise 54 ev ve binanın enkazında 500 saat çalışma yürütülmüş, kayıp olduğu değerlendirilen 559 kişiden 333'ünün cenaze ve naaş kalıntıları çıkarılmıştı.

Gazze'deki hükümet kurumları ve Filistinli gruplara göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail'in gerekli ağır iş makineleri ve ekipmanların bölgeye girişine izin vermesi öngörülmüş ancak İsrail bu yükümlülüğünü yerine getirmemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 2 yıl süren ve soykırıma varan saldırılarında 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 bini aşkın kişi yaralandı ve sivil altyapının yüzde 90'ı zarar gördü.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için gereken maliyetin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA
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