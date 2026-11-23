İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında gıda taşıyan en az 3 Filistinli öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İsrail'in cumartesi günü Gazze'de düzenlediği hava saldırısında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel yetkililere göre, yerinden edilmiş Filistinlilere gıda taşıyan bu kişilerin aracı saldırı sonucu alev alarak tamamen kullanılamaz hale geldi.
GAZZE, 23 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü düzenlediği hava saldırısında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, hayatını kaybeden 3 kişinin, yerinden edilmiş Filistinlilere gıda taşıdığını belirtti. Saldırı sonucu araç alev alarak tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Xinhua