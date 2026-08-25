Haberler

İsrail Gazze'de eve saldırdı: 3 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir evi bombaladı.

İsrail'in söz konusu eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ile bazı yaralılar Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında yaralanan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ise 1296 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 296 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 431'e, yaralı sayısı da 174 bin 437'ye yükseldi.???????

Kaynak: AA
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

"Forbes'a çıktı" dediği isimden gelen paraya bakın
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi