İsrail'in Gazze'de bir at arabasına İHA saldırısı düzenlemesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir at arabasını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin basınına göre İsrail, Gazze kentinin güneydoğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınlarında bir at arabasına İHA saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu