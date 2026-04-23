Haberler

İsrail'in Gazze'de bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Megazi Mülteci Kampı girişinin yakınlarında sivil bir aracı bombaladı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze'ye gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi öldürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Ayrıca güneydeki Han Yunus kentine sabah saatlerinde İsrail ordusunun insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

