Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir grup sivili hedef alan İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana toplam can kaybı 1041'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Selatin bölgesinde bir grup sivili hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1041 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 372 kişi yaralandı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 54'e, yaralı sayısı 173 bin 480'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama

Özel'le ilgili iddia gündem yarattı! CHP'den beklenen açıklama geldi
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı hem ağladı hem ağlattı
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Kavurucu sıcaklar ülkeyi fena vurdu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak