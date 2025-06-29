İsrail'in Evin Cezaevine Saldırısı: 71 Ölü

İsrail'in 23 Haziran'da Tahran'daki Evin Cezaevine saldırısında 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail'in 23 Haziran'da Evin Cezaevine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi veren Cihangir, saldırıda cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, hükümlülerin aileleri ve cezaevinin bitişiğindeki binalarda yaşayanlar dahil, 71 kişinin yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Cihangir, saldırı günü çok sayıda tutuklu ailesinin ziyaret için cezaevinde bulunduğunu ve cezaevinin salonunun vurulmasıyla çok sayıda mahkum ailesinin yaşamını yitirdiğini de belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da "siyasi" mahkumların da tutulduğu Evin Cezaevi, 23 Haziran'da İsrail tarafından dronla hedef alınmıştı.