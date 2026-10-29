Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'in El Halil ablukası 7. günde 80 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun El Halil ve çevresindeki ablukası 7. gününde sürerken baskın ve saldırılar devam ediyor. Kentte 1 haftada 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı; son açıklamaya göre 780 aile olmak üzere 4 bin 969 Filistinli yerinden edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti ve çevresinde ablukayı 7. gününde sürdürürken, baskın, saldırı ve ihlallerine devam etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçlerinin El Halil kenti ve kente bağlı bölgelerdeki baskın ve saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerinde Filistinlilere ait evlere el koyarak buraları askeri mevziye dönüştürdü.

El Halil'de Eski Şehir bölgesinde geçişleri demir kapılarla kapatan İsrail güçlerinin, kurulan askeri kontrol noktalarında Filistinlileri durdurduğu, üst araması yaptığı ve sivillere kötü muamelede bulunduğu gözlendi.

El Halil'de 1 haftada 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığına bağlı El Halil Eğitim Müdürlüğünün Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasına göre, ekim ayının dördüncü haftasında uygulanan kısıtlamalardan 66 okul doğrudan etkilendi.

İsrail güçlerinin uyguladığı abluka ve kapatmalar nedeniyle El Halil genelinde çok sayıda okulda yüz yüze eğitime ara verilirken, binlerce öğrenci uzaktan eğitime yönelmek zorunda kaldı.

El Halil'de İsrail saldırılarından doğrudan etkilenen 2 bin 872 öğrencinin sınıflarına ulaşamadığı bildirildi. Bu öğrencilerin 2 bin 198'inin doğrudan abluka altındaki bölgelerde bulunduğu, 674'ünün ise evlerinden zorla çıkarıldığı aktarıldı.

Ablukanın 119 öğretmen ve idari personeli de olumsuz etkilediği, bunlardan 98'inin kuşatma altındaki alanlarda kaldığı, 21'inin ise yerinden edildiği belirtildi. Kent girişlerinin kapatılması ile Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerindeki yoğun baskınlar nedeniyle 25 Ekim'den bu yana eğitimin uzaktan yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail'in El Halil'i kuşatması nedeniyle 1 hafta içinde kent genelinde 80 bin öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı vurgulandı.

El Halil'de saldırı ve kuşatma

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil Belediyesi'nden 27 Ekim akşamında yapılan son açıklamaya göre, bölgede yapılan askeri saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 780 aile olmak üzere 4 bin 969 Filistinliye ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi
Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

Bir anlık hatayla evi küle döndü! Yaptığı şeye bin pişman oldu
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu mesaj

Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
Bursa'da gökyüzünde evlilik teklifi! İki ayrı uçaktan telsizle sordu: Benimle evlenir misin?

Uçaktan uçağa telsizle evlilik teklifi! Cevap gökyüzünde geldi
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var