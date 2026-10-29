İsrail'in El Halil ablukası 7. günde 80 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı.

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti ve çevresinde ablukayı 7. gününde sürdürürken, baskın, saldırı ve ihlallerine devam etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçlerinin El Halil kenti ve kente bağlı bölgelerdeki baskın ve saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerinde Filistinlilere ait evlere el koyarak buraları askeri mevziye dönüştürdü.

El Halil'de Eski Şehir bölgesinde geçişleri demir kapılarla kapatan İsrail güçlerinin, kurulan askeri kontrol noktalarında Filistinlileri durdurduğu, üst araması yaptığı ve sivillere kötü muamelede bulunduğu gözlendi.

El Halil'de 1 haftada 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığına bağlı El Halil Eğitim Müdürlüğünün Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasına göre, ekim ayının dördüncü haftasında uygulanan kısıtlamalardan 66 okul doğrudan etkilendi.

İsrail güçlerinin uyguladığı abluka ve kapatmalar nedeniyle El Halil genelinde çok sayıda okulda yüz yüze eğitime ara verilirken, binlerce öğrenci uzaktan eğitime yönelmek zorunda kaldı.

El Halil'de İsrail saldırılarından doğrudan etkilenen 2 bin 872 öğrencinin sınıflarına ulaşamadığı bildirildi. Bu öğrencilerin 2 bin 198'inin doğrudan abluka altındaki bölgelerde bulunduğu, 674'ünün ise evlerinden zorla çıkarıldığı aktarıldı.

Ablukanın 119 öğretmen ve idari personeli de olumsuz etkilediği, bunlardan 98'inin kuşatma altındaki alanlarda kaldığı, 21'inin ise yerinden edildiği belirtildi. Kent girişlerinin kapatılması ile Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerindeki yoğun baskınlar nedeniyle 25 Ekim'den bu yana eğitimin uzaktan yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail'in El Halil'i kuşatması nedeniyle 1 hafta içinde kent genelinde 80 bin öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı vurgulandı.

El Halil'de saldırı ve kuşatma

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil Belediyesi'nden 27 Ekim akşamında yapılan son açıklamaya göre, bölgede yapılan askeri saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 780 aile olmak üzere 4 bin 969 Filistinliye ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA