İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlar, geçen ay defalarca kötü muameleye maruz kaldı

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesinde tutulan Filistinli kadınların, geçen ay ondan fazla sistematik ve tekrarlayan "kötü muameleye" maruz kaldığını bildirdi.

Heyetten yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, kadın tutukluların büyük bölümünün tutulduğu Doman Hapishanesindeki uygulamalarına ilişkin bilgi verildi.

Damon Hapishanesinde tutulan Filistinli kadınların, nisan ayında 10'ndan fazla, sistematik ve tekrarlayan kötü muamelelere maruz kaldığı aktarılan açıklamada, bu müdahaleler sırasında, darp, fiziksel eziyete maruz kalmanın yanı sıra kadınlara gaz sıkıldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın sayısının 90'a yükseldiğini, bunların arasında 2 kız çocuğu; üç aylık bir hamile, 25 idari tutuklu, 3 gazeteci, 2 kanser hastasının bulunduğunu duyurmuştu.

Kadın tutukluların aç bırakılma, tıbbi ihmal ve kötü muamele gibi ağır gözaltı ve tutukluluk koşullarıyla karşı karşıya olduğu bunun yanı sıra tecrit ve çıplak arama gibi saldırılara maruz kaldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
