Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Beyrut'un güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin sağlık ekiplerinden edindiği bilgiye göre, İsrail'in önceden uyarı yapmadan gerçekleştirdiği saldırıda, Beyrut'un güneyinde Cinah bölgesinde park halindeki bir araç hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
