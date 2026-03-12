İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki El-Başura bölgesini vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yoğun insan hareketliliği olan El-Başura semtine hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda 687 kişi hayatını kaybederken, 1768 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtindeki bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu, Başura'da kısa süre önce saldırı tehdidinde bulunduğu binayı hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Saldırıyla eş zamanlı İsrail uçakları Beyrut'un Dahiye bölgesine de iki saldırı gerçekleştirdi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.
Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.