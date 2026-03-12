Haberler

İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki El-Başura bölgesini vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yoğun insan hareketliliği olan El-Başura semtine hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda 687 kişi hayatını kaybederken, 1768 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtindeki bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu, Başura'da kısa süre önce saldırı tehdidinde bulunduğu binayı hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Saldırıyla eş zamanlı İsrail uçakları Beyrut'un Dahiye bölgesine de iki saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var