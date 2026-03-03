İsrail, Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

BEYRUT, 3 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yükselen duman, 2 Mart 2026.

Lübnan'ın yerel El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre, İsrail pazartesi akşamı başkent Beyrut'un doğusundaki Cenah ve Bir Hassan bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısı, Kasım 2024'teki ateşkesin ardından Beyrut'un merkezine yakın bölgelere gerçekleştirilen ilk saldırı oldu. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua