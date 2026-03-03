Haberler

İsrail, Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı, Kasım 2024'teki ateşkesin ardından Beyrut'un merkezine yakın bölgelere yapılan ilk saldırı oldu.

BEYRUT, 3 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yükselen duman, 2 Mart 2026.

Lübnan'ın yerel El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre, İsrail pazartesi akşamı başkent Beyrut'un doğusundaki Cenah ve Bir Hassan bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısı, Kasım 2024'teki ateşkesin ardından Beyrut'un merkezine yakın bölgelere gerçekleştirilen ilk saldırı oldu. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar

Tartışma yaratan görüntüler!