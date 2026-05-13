Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin korumasında, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Yusuf Makamı'na düzenlenen baskında, İsrailli gruplar Talmudik ayinler gerçekleştirdi. Askerlerin geri çekilmesiyle Nablus'taki bazı yollar kapatıldı ve okulların açılış saati ertelendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin korumasında, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, askerlerin koruması altında, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na zorla girerek baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler burada Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Askerler geri çekilmeden önce de Nablus'un doğusundaki çok sayıda mahalleye giriş çıkışları ve bazı ana yolları trafiğe kapattı.

Bu bağlamda, Nablus Eğitim Müdürlüğü de baskın ve beraberindeki askeri tedbirler nedeniyle okulların başlama ??saatinin 08.30'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuğba Oktay:

bu ne saygısızlık böyle allah aşkına... kutsal bir makanı bu şekilde işgal etmek, orada putperestlik ayini yapmak... dini duygularımıza saldırıyorlar ve hiçbir kimse sesini çıkarmıyor. müslüman birliği nerede? neden susuyoruz bunlara karşı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Keskin:

yine arkada ne dönüyor acaba? böyle baskınlar hiç tesadüfi olmaz, birilerine işe yarıyor mutlaka. öğrenci saatleri değiştirtip halkı sinirlendir, sonra başka şey yapsın belki...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHatice Özge Tola:

Avrupa'da böyle bir olay olsa dünyanın yarısı ayaklanır, BM acı ağlar ?? Ama biz Doğu'da yaşadığımız için kim umurunda? Her gün yeni bir hukuksuzluk, her gün yeni bir provokasyon... Bizim ülkemizde de bu tür tarihi mekanlar rahat mı? Çift standart dünya düzeni işte ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı

10 dakika yağdı, ilçe bu hale geldi! Okullar tatil edildi
Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı

2 milyon dolar harcayan abonesi fenomene hayatının şokunu yaşattı!