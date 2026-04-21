Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da okula düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli öldü

İsraillilerin Batı Şeria'nın Mugayyir köyünde bir erkek lisesine düzenlediği saldırıda biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mugayyir köyündeki bir okula saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 13 yaşındaki bir öğrenci ve 32 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, silahlı İsrailli gaspçıların saldırısında ayrıca 4 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış

Müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi