Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 2'si ağır 4 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesinde ve Beytüllahim'in güneyinde ateş açarak 4 Filistinliyi yaraladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, saldırgan İsrailli çobanların Anata beldesi yakınındaki Anatot bölgesinde Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralı Filistinlilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve Hadasa Hastanesi'ne kaldırıldığı, hafif yaralanan üçüncü Filistinlinin de Filistin Kızılayı ekiplerince bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA da İsraillilerin Anata'da Nahilet el-Keabine isimli bedevi topluluğuna saldırdığını ve 3 Filistinliyi yaraladıklarını doğruladı.

Haberde ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin güneyinde bulunan Merah Rabah köyü girişinde bir araca ateş açtığı kaydedildi.

WAFA'ya konuşan Merah Rabah Köyü Muhtarı Hüseyin eş-Şeyh, saldırgan İsraillilerin bir aracın içinden köy girişinde Beyt Umar beldesinden gelen bir araca ateş açtığını ve bunun sonucunda araçtaki bir Filistinlinin yaralandığını söyledi.

İsrail, Filistinlere ait evler için yıkım kararı çıkarmaya devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde El Halil kentinin batısında bulunan Terkumiye beldesinde yapım aşamasında olan 6 ev için yıkım kararı çıkardı.

Arazinin ve evlerin Filistinlilere ait olduğunu kanıtlayan belgeler olmasına rağmen İsrail ordusu, yıkım kararlarını Filistinlilere tebliğ etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.