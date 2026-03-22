Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 6 Filistinli yaralandı

İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'nın Nablus ve Selfit kentlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 6 Filistinliyi yaraladı. Yaralananlardan 3'ü Nablus'taki Calud köyünde, diğerleri ise Matvi yolunda saldırıya uğradı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Calud köyüne saldırarak sivilleri darbetti, köy meclisi binasını ve 4 aracı ateşe verdi.

Araçlardan 3'ünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinin güneydoğusundaki Calud köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilerek yaralanan 3 Filistinliye müdahale edildiği aktarıldı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kenti ile Burkin beldesini birbirine bağlayan Matvi yolu üzerinde seyir halindeki araca saldırdı; araçtaki 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, şubat ayında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen 511 saldırıda 7 Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
